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14:58, 9 июля 2024Экономика

Путин оценил темпы роста товарооборота России и Индии

Путин заявил о росте товарооборота России и Индии на 20 процентов в январе-марте

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По итогам января-марта 2024 года товарооборот России и Индии вырос на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в 2023 году суммарные объемы двусторонней торговли увеличились на 66 процентов в денежном выражении. В этом году странам удалось сохранить положительную динамику. «За первый квартал текущего года [товарооборот России и Индии] прибавил еще на 20 процентов», — резюмировал Путин.

В ходе деловых двусторонних переговоров на высшем уровне премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что странам удается развивать стратегическое партнерство на протяжении последних десяти лет.

Несмотря на рост товарооборота, торгово-экономическое сотрудничество России и Индии сталкивается с рядом проблем. Одной из главных первый замглавы Министерства иностранных дел (МИД) азиатской страны Винай Кватра ранее назвал торговый дисбаланс. В структуре двустороннего товарооборота, как отметил чиновник, подавляющий перевес сохраняется за российским экспортом. В свою очередь, доля индийского импорта на российский рынок по-прежнему остается небольшой. Так, по итогам 2023 года на экспорт товаров из азиатской страны в РФ пришлось лишь 4 миллиарда из почти 65 миллиардов долларов двустороннего товарооборота.

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