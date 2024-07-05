В Индии назвали одну из главных проблем в торговле с Россией

Первый замглавы МИД Индии Кватра счел дисбаланс важной проблемой в торговле с РФ

Дисбаланс является одной из главных проблем в торгово-экономических отношениях Индии и России в настоящее время. Эта тема станет приоритетной на двустороннем саммите в Москве, заявил первый заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) азиатского государства Винай Кватра. Его слова приводит ТАСС.

Кватра напомнил, что за последний год товарооборот России и Индии значительно вырос и вплотную подобрался к отметке в 65 миллиардов долларов. Однако основной вклад в прирост внесло тесное сотрудничество двух стран в сфере энергетики и существенное увеличение объемов поставок российских энергоносителей.

На этом фоне большая часть двустороннего товарооборота сейчас приходится именно на Россию, добавил он. В то же время суммарные объемы индийского экспорта в РФ оцениваются в четыре миллиарда долларов, и этот показатель необходимо наращивать, отметил дипломат. «Этот дисбаланс в торговле будет приоритетным на обсуждениях в ходе саммита», — резюмировал Кватра.

Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты сообщило о росте товарооборота России и Индии до рекордных 17,5 миллиарда долларов по итогам первых трех месяцев 2024 года. За этот период суммарные объемы двусторонней торговли выросли на пять процентов в годовом выражении. Достигнутый результат оказался на 500 тысяч долларов выше предыдущего максимума, установленного во втором квартале 2023-го.