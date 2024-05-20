Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:47, 20 мая 2024Экономика

Товарооборот России и Индии рекордно вырос

РИА Новости: товарооборот РФ и Индии достиг рекордных $ 17,5 млрд в январе-марте

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

По итогам первого квартала товарооборот России и Индии вырос на 5 процентов в сравнении с показателем за январь-март 2023-го и достиг рекордного (в квартальном выражении) уровня в 17,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Уточняется, что анализ велся исходя из статистических данных индийского Министерства промышленности и торговли (Минпромторга). Предыдущий максимум был установлен во втором квартале 2023 года, когда объемы двусторонней торговли составили порядка 17 миллиардов долларов. Таким образом, достигнутый в январе-марте 2024-го показатель оказался выше на 500 миллионов.

Максимальные в первом квартале объемы товарооборота были зафиксированы в марте. По итогам первого месяца весны показатель составил в общей сложности 6,3 миллиарда долларов. В январе двусторонняя торговля оценивалась в 6 миллиардов, а в феврале — в 5,2 миллиарда. При этом мартовский показатель немного не дотянул до рекордного значения, установленного в мае 2023 года (6,33 миллиарда).

Материалы по теме:
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

Доминирующую роль в двусторонних отношениях по-прежнему играет российский экспорт. Так, по итогам января-марта отечественные компании отправили в Индию продукцию на общую сумму в 16,3 миллиарда долларов (плюс 700 миллионов в годовом выражении), тогда как индийские — лишь на 1,2 миллиарда (плюс 22 процента). В результате Россия заняла второе место по объемам экспорта в Индию, уступив только Китаю (24,8 миллиарда).

Товарооборот России и Индии продолжает расти не первый год. Так, по итогам 2023-го объемы двусторонней торговли увеличились в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022-го и достигли рекордного уровня в 64,1 миллиарда долларов. На долю российского экспорта пришлось 60,1 миллиарда долларов, индийского — 4 миллиарда. В результате в списке главных торговых партнеров Индии РФ расположилась на четвертой строчке, уступив США, Китая и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили французскими ракетами по пригороду Луганска. Горит жилой дом

      В Иране назвали причину крушения вертолета президента Раиси

      Девушка отправила на свою работу сестру-близнеца и чудом избежала увольнения

      Медведев заявил о страхе Зеленского перед конкуренцией на выборах

      Суд арестовал изнасиловавшего 15-летнюю россиянку на юге Москвы

      Внешность Кейт Мосс на фото папарацци описали фразой «снова принимает наркотики»

      В Китае зафиксировали рекордный отток капитала

      В России оценили ситуацию с ценами на автозапчасти

      В «Правом секторе» раскритиковали назначение командующего ВСУ

      В Крыму женщина-«ждун» ВСУ прокричала «смерть москалям» и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше