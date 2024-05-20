Товарооборот России и Индии рекордно вырос

РИА Новости: товарооборот РФ и Индии достиг рекордных $ 17,5 млрд в январе-марте

По итогам первого квартала товарооборот России и Индии вырос на 5 процентов в сравнении с показателем за январь-март 2023-го и достиг рекордного (в квартальном выражении) уровня в 17,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Уточняется, что анализ велся исходя из статистических данных индийского Министерства промышленности и торговли (Минпромторга). Предыдущий максимум был установлен во втором квартале 2023 года, когда объемы двусторонней торговли составили порядка 17 миллиардов долларов. Таким образом, достигнутый в январе-марте 2024-го показатель оказался выше на 500 миллионов.

Максимальные в первом квартале объемы товарооборота были зафиксированы в марте. По итогам первого месяца весны показатель составил в общей сложности 6,3 миллиарда долларов. В январе двусторонняя торговля оценивалась в 6 миллиардов, а в феврале — в 5,2 миллиарда. При этом мартовский показатель немного не дотянул до рекордного значения, установленного в мае 2023 года (6,33 миллиарда).

Доминирующую роль в двусторонних отношениях по-прежнему играет российский экспорт. Так, по итогам января-марта отечественные компании отправили в Индию продукцию на общую сумму в 16,3 миллиарда долларов (плюс 700 миллионов в годовом выражении), тогда как индийские — лишь на 1,2 миллиарда (плюс 22 процента). В результате Россия заняла второе место по объемам экспорта в Индию, уступив только Китаю (24,8 миллиарда).

Товарооборот России и Индии продолжает расти не первый год. Так, по итогам 2023-го объемы двусторонней торговли увеличились в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022-го и достигли рекордного уровня в 64,1 миллиарда долларов. На долю российского экспорта пришлось 60,1 миллиарда долларов, индийского — 4 миллиарда. В результате в списке главных торговых партнеров Индии РФ расположилась на четвертой строчке, уступив США, Китая и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).