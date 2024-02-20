Объем торговли России и Индии рекордно увеличился

Россия и Индия в 2023 году нарастили товарооборот до рекордных $ 65 миллиардов

В 2023 году товарооборот России и Индии увеличился в 1,8 раза, до рекордных 65 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на данные индийской статистической службы пишет РИА Новости.

Индия нарастила объем импорта российских товаров до 60,1 миллиарда долларов, а поставки индийской продукции в Россию увеличились до 4 миллиардов долларов. В результате РФ стала вторым по величине поставщиком (на первом месте — Китай с показателем 100 миллиардов долларов) республики по итогам прошлого года.

На первом месте среди торговых партнеров Индии в 2023 году остались США — 119 миллиардов долларов, минус 9 процентов по сравнению с предыдущим годом. В тройку лидеров также вошли Китай (116 миллиардов долларов, минус 2 процента) и ОАЭ (78 миллиардов долларов, минус 7 процентов). Россия расположилась на четвертой строчке, замкнула пятерку Саудовская Аравия (44 миллиарда долларов, минус 17 процентов).

Ранее стало известно, что морские грузоперевозки из Индии в Россию подорожали на 26 процентов на фоне участившихся случаев атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые корабли. Аналитики компании Asia Import Group (AIG) объясняют резкое увеличение стоимости большой протяженностью альтернативного маршрута в обход Суэцкого канала — судовладельцы стали чаще следовать через Мыс Доброй Надежды вокруг Африканского континента.

