Грузоперевозки из Индии в Россию резко подорожали из-за атак хуситов

AIG: морские грузоперевозки из Индии в РФ подорожали на 26 % из-за атак хуситов

Морские грузоперевозки из Индии в Россию подорожали на 26 процентов на фоне участившихся случаев атак йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Asia Import Group (AIG).

Резкое увеличение стоимости морских грузоперевозок обусловлено большей протяженностью альтернативного маршрута в обход Суэцкого канала. Вместо этого пути судовладельцы стали чаще следовать через Мыс Доброй Надежды вокруг Африканского континента.

В AIG отметили, что подобный маршрут стал популярен при доставке грузов из Индию в порт Новороссийск. В этом случае стоимость доставки одного грузового контейнера дорожает примерно на 1 тысячу долларов в сравнении с отправкой через акваторию Красного моря, резюмировали аналитики.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что из-за атак хуситов стоимость грузоперевозок между Европой и Азией выросла на 400 процентов. При этом сроки поставок товаров между Европой и Азией по альтернативному маршруту вокруг Африканского континента увеличились на 10-15 дней.