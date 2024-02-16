Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:55, 16 февраля 2024Экономика

Грузоперевозки из Индии в Россию резко подорожали из-за атак хуситов

AIG: морские грузоперевозки из Индии в РФ подорожали на 26 % из-за атак хуситов

Фото: Ian Taylor / Unsplash

Морские грузоперевозки из Индии в Россию подорожали на 26 процентов на фоне участившихся случаев атак йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Asia Import Group (AIG).

Резкое увеличение стоимости морских грузоперевозок обусловлено большей протяженностью альтернативного маршрута в обход Суэцкого канала. Вместо этого пути судовладельцы стали чаще следовать через Мыс Доброй Надежды вокруг Африканского континента.

В AIG отметили, что подобный маршрут стал популярен при доставке грузов из Индию в порт Новороссийск. В этом случае стоимость доставки одного грузового контейнера дорожает примерно на 1 тысячу долларов в сравнении с отправкой через акваторию Красного моря, резюмировали аналитики.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что из-за атак хуситов стоимость грузоперевозок между Европой и Азией выросла на 400 процентов. При этом сроки поставок товаров между Европой и Азией по альтернативному маршруту вокруг Африканского континента увеличились на 10-15 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные построили «подземный город» под Херсоном. Что в нем есть и для чего он нужен?

      Хазанов ответил на вопрос об эмиграции из России

      Собянин заявил об интеграции ВСМ и транспортной инфраструктуры Москвы

      Россиянин ударил женщину за отказ купить ему кофе вместо воды и попал на видео

      48-летняя бывшая участница Spice Girls показала фигуру в бикини

      Россия ускорит завоз нержавеющей стали из-за рубежа

      Россияне охладели к подержанным машинам

      Российская лыжница пожаловалась на маленькую зарплату

      В России спрогнозировали сохранение ключевой ставки

      Во Франции против Жерара Депардье подали новую жалобу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше