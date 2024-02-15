В Европе заявили о резком росте стоимости перевозок из-за атак хуситов

ЕК: стоимость морских перевозок выросла на 400 % из-за ракетных атак хуситов

Стоимость перевозок водным путем резко выросла на 400 процентов из-за участившихся случаев ракетных атак на торговые суда со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, его слова приводит ТАСС.

Он также отметили, усиление геополитической напряженности в Красном море привело к увеличению сроков доставки грузов между Европой и Азией на 10-15 дней. Это во многом обусловлено вынужденным перенаправлением торговых судов и поиском альтернативных маршрутов в обход опасной акватории.

Одним из востребованных маршрутов на этом фоне стал путь через Мыс Доброй Надежды вокруг Африканского континента. «Из-за перенаправления перевозок из Красного моря сроки поставок между Европой и Азией выросли на 10-15 дней, а их стоимость увеличилась на 400 процентов», — резюмировал Джентилони.

О резком росте цен на морские перевозки сообщалось еще в начале второй половины января. К тому времени стоимость доставки одного контейнера из Китая в Европу увеличилась в четыре раза и составила более 4 тысяч долларов. При этом в середине декабря тарифы оценивались в 1 тысячу долларов. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая рост расходов морских логистических компаний из-за рисков ракетных атак со стороны хуситов.