Цены на морские перевозки взлетели из-за атак хуситов

Evofenedex: цены на доставку контейнеров из КНР в Европу выросли в четыре раза

Цены на доставку одного контейнера из Китая в Европу увеличились в четыре раза из-за участившихся случаев ракетных обстрелов торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом заявил советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил эксперт, за месяц стоимость перевозки одного контейнера из Азии в Европу выросла с одной тысячи долларов до более четырех тысяч. В качестве главных причин подобной динамики аналитик назвал значительное увеличение времени в пути судов из-за необходимости обходить Африканский континент, а также рост расходов морских логистических компаний из-за рисков ракетных атак со стороны хуситов.

Кроме того, в последнее время наблюдается увеличение дополнительных расходов на страхование судов, добавил Рураде. «Если до кризиса (в Красном море — прим. «Ленты.ру») страхование составляло 0,8 процента от стоимости морского судна, то теперь это почти один процент», — посетовал эксперт.

Стоимость морских перевозок продолжает расти с середины декабря 2023 года, когда йеменские повстанцы-хуситы начали обстреливать торговые суда в Красном море. На этом фоне к началу января тарифы на перевозки в 40-футовых контейнерах между Китаем и Роттердамом увеличились на 115 процентов и достигли уровня в 3577 долларов.

При этом эксперты спрогнозировали дальнейшее удорожание морских перевозок из-за дополнительных клиентских сборов со стороны крупных логистических компаний. Последнее было обусловлено возросшими рисками и значительным увеличением себестоимости перевозок из-за необходимости торговых судов обходить стороной Суэцкий канал.

Ранее в датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk предупредили о рисках массовых сбоях в доставке грузов из-за обострения кризисной ситуации в Красном море. Представители крупнейшего оператора контейнерных перевозок допустили, что напряженность в акватории будет сохраняться в обозримом будущем, из-за чего сроки доставок грузов могут резко вырасти.