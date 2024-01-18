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09:56, 18 января 2024Экономика

Мировой торговле предрекли сбои из-за кризиса в Красном море

В Maersk заявили о риске серьезных сбоев в морской торговле из-за атак хуситов

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Риски серьезных сбоев в мировой торговле, а именно в сети морских перевозок сохранятся в обозримом будущем из-за участившихся случаев ракетных атак торговых судов в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk.

В компании предрекли, что напряженная геополитическая обстановка в акватории Красного моря сохранится в ближайшее время. На этом фоне клиентам стоит приготовиться к возможным массовым сбоям в сроках доставки грузов.

При этом в Maersk выразили надежду на скорое разрешение кризиса в проблемной акватории. «Мы надеемся на устойчивое разрешение ситуации в скором времени и делаем все возможное для этого», — заключили в судоходно-логистической компании.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о резком подорожании морских грузоперевозок из-за ракетных обстрелов в Красном море. На фоне обострения ситуации в акватории тарифы на контейнерные перевозки между Китаем и Роттердамом в начале января выросли до 3577 долларов, увеличившись на 115 процентов за неделю. Кроме того, перевозчики стали взимать с клиентов дополнительные сборы из-за возросших рисков и необходимости значительно увеличивать время в пути.

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      Анатолий Акулов
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