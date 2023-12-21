В Красном море обстреливают суда. Почему из-за этого вырастут цены на товары по всему миру?

Dryad Global: кризис в Красном море ударит по 10 процентам мирового ВВП

Из-за участившихся случаев ракетных обстрелов в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» мировой ВВП может потерять до десяти процентов. Многие крупнейшие логистические и энергетические компании уже перекрыли транзит грузов по этому маршруту. Усиление кризиса уже привело к резкому росту себестоимости перевозки грузов и в перспективе может спровоцировать рост цен на товары по всему миру. Однако многое будет зависеть от продолжительности эскалации боевых действий на Ближнем Востоке, утверждают эксперты.

Компании приостановили перевозку грузов через Красное море

Причиной обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке стали обещания йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» обстреливать каждое израильское судно, проходящее через акваторию Красного моря, а также любые транспортные средства, направляющиеся в Израиль или из Израиля. Поводом для подобных угроз стала продолжающаяся война в секторе Газа, в которой Армия Израиля (ЦАХАЛ) противостоит палестинской радикальной группировке ХАМАС.

Атаки на суда ведутся при помощи ракет и дронов. В результате нападений в середине декабря пострадали несколько зарубежных танкеров, включая норвежские Strinda и Swan Atlantic, принадлежащие компании-судовладельцу Inventor Chemical Tankers. После этих атак руководство нефтегазового концерна BP приняло решение полностью прекратить осуществление транзита грузов в акватории Красного моря. На аналогичный шаг решились и в норвежской государственной энергокомпании Equinor. Вскоре после этого о приостановке транзита заявили в датском логистическом гиганте Maersk.

Фото: Houthi Military Media / Reuters

19 декабря в Пентагоне объявили о начале многонациональной операции по защите Красного моря. Союзниками США в операции «Страж процветания» стали Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Однако видимых успехов союзникам добиться пока не удалось. Представители «Ансар Алла» до сих пор не заявляли о намерении прекратить ракетные обстрелы по израильским и иностранным судам.

Какой ущерб мировой морской торговле может нанести кризис в Красном море

На фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке многие логистические компании стали в экстренном порядке перенаправлять грузы в обход африканского континента. Вместо того чтобы напрямую проходить через Суэцкий канал, теперь владельцам судов приходится искать альтернативные каналы доставки товаров. В результате изменения транспортных морских коридоров среднее время доставки грузов может увеличиться на 14-15 дней.

на 14-15 дней может увеличиться среднее время морской доставки грузов из-за ракетных обстрелов в Красном море

Резкое увеличение продолжительности доставки может создать массовые сбои в мировой морской торговле, из-за чего значительно вырастет транспортная нагрузка на конечные пункты приема грузов, предупредили в DHL. В свою очередь, эксперты компании Montrone заявили о рисках транспортного коллапса из-за массовых обновлений сроков прибытия логистических судов. Вышеуказанные факторы в совокупности могут привести к нехватке контейнеров в районах повышенного спроса в Азиатском регионе из-за более длительного времени доставки подобного оборудования.

до 10 % может потерять мировой ВВП в случае усиления кризиса в Красном море

Глобальные перевозчики уже перенаправили из Красного моря грузы общей стоимостью 65 миллиардов долларов, и в дальнейшем эта цифра может увеличиться, предупредили участники морского логистического рынка.

Угроза ракетных обстрелов в Красном море уже привела к увеличению стоимости страхования судов, а риски для мирового судоходства сохранятся в среднесрочной перспективе, заявил генеральный директор компании по обеспечению безопасности на море Dryad Global Кори Рэнслем. Ежегодно в акватории Красного моря фиксируется 35 тысяч перемещений торговых судов. По словам аналитика, в случае усиления боевых действий на Ближнем Востоке под угрозой может оказаться до десяти процентов мирового ВВП.

Фото: Houthi Military Media / Reuters

С какими последствиями столкнется мировая экономика

Сохраняющаяся угроза ракетных обстрелов в Красном море продолжит способствовать росту панических настроений в крупнейших морских логистических компаниях. Резкое увеличение продолжительности доставки грузов из-за выбора альтернативных транзитных путей неизбежно приведет к удорожанию себестоимости транспортировки и, как следствие, — росту розничных цен на различные виды товаров по всему миру, утверждают эксперты.

Согласно данным аналитиков компании Kuehne + Nagel, по состоянию на 20 декабря, 103 контейнеровоза совершали длительное плавание в обход Африканского континента вместо того, чтобы проходить через Суэцкий канал, вблизи которого риски ракетных обстрелов особенно велики. По словам директора исследовательского агентства Infranews Алексея Безбородова, угроза ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов уже привела к удорожанию логистики в среднем на 10-15 процентов.

на 10-15 % подорожала морская логистика из-за угрозы ракетных обстрелов в Красном море

Еще с одним негативным последствием столкнутся представители нефтяной отрасли. С началом обострения напряженности в акватории Красного моря ставки бронирования большегрузных танкеров типа Suezmax суммарной вместимостью около 600 тысяч баррелей выросли примерно до 87 баллов по мировой шкале, хотя до этого находились на уровне 67 пунктов. Эксперты объяснили подобную динамику рядом факторов, включая ограниченность предложения на фоне повышенного спроса. В результате борьба за свободные танкеры накалилась до предела, из-за чего себестоимость перевозки нефти и нефтепродуктов может увеличиться еще больше.

Какие страны пострадают в наибольшей степени от кризиса в Красном море

На фоне участившихся случаев атак хуситов на иностранные суда мировая морская торговля может столкнуться с массовыми сбоями в доставке грузов. Из-за этого может значительно пострадать логистическое сообщение между Европой и Азией. Увеличение сроков транспортировки товаров сильнее всего ударит по средиземноморским и южноевропейским странам, включая Грецию и Болгарию. Под ударом также могут оказаться Иордания и Шри-Ланка. Эти государства в значительной степени зависели от морской торговли через Суэцкий канал.

Однако кризис в Красном море способен создать серьезные проблемы и российским нефтяникам. Дело в том, что до недавнего времени отечественные экспортеры активно использовали Суэцкий канал для доставки сырья и нефтепродуктов иностранным покупателям. Если в конце 2021 года российские компании отправляли по этому маршруту из западных портов порядка 120 тысяч баррелей в сутки, то в начале 2022-го этот показатель вырос до 1,7 миллиона, а по итогам июня-ноября — до 3,5 миллиона баррелей в день.

3,5 миллиона баррелей в сутки отправляла Россия через Красное море и Суэцкий канал в июне-ноябре 2023 года

До недавнего времени почти все партии российской нефти и нефтепродуктов в этом направлении должны были проходить в непосредственной близости от побережья Йемена, где сейчас сосредоточены главные очаги опасности для владельцев иностранных судов. Это обстоятельство значительно повышает риски атак на нефтетанкеры, из-за чего многим российским нефтеэкспортерам придется менять маршруты доставки. В итоге себестоимость перевозки нефти из РФ морским путем может значительно увеличиться. В то же время последнее явно не входит в планы российских сырьевых поставщиков, так как на фоне действующего потолка цен на нефть (60 долларов за баррель) им приходится сражаться буквально за каждого покупателя при помощи скидок. Рост себестоимости доставки неизбежно приведет к увеличению общих затрат российских нефтяников, и, как следствие, может ударить по их прибыли, пришли к выводу эксперты.