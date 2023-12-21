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11:20, 21 декабря 2023Экономика

Оценено влияние конфликта в Красном море на мировую торговлю

«Известия»: атаки хуситов приведут к подорожанию логистики и страхования грузов
СюжетСтоимость нефти:

Кадр: Houthi Military Media / Reuters

Атаки йеменских хуситов приведут к увеличению сроков доставки грузов в обход Суэцкого канала. Влияние конфликта в Красном море на мировую торговлю оценили опрошенные «Известиями» эксперты.

Из-за военных рисков трафик через Суэцкий канал в декабре снизился на 30 процентов в месячном выражении. Крупнейшие мировые перевозчики, как Maersk, MSC, HMM и Hapag Lloyd заявили об отправке судов в обход Красного моря и одной из главных мировых торговых артерий, на которую приходится порядка десяти процентов мирового морского грузооборота.

Обход проблемного места вокруг Африки увеличивает время в пути и сроки доставки грузов из Азии в Европу на 10-14 дней. Это приводит к удорожанию логистики и страхования грузов и их дальнейшему подорожанию. По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, одним из товаров, стоимость которых вырастет из-за конфликта, станет нефть.

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«Через Красное море проходит с севера на юг и обратно около семи миллионов баррелей нефти в сутки. Подсчитано, что долгосрочное изменение логистики повысит спотовые цены на нефть примерно на три-четыре доллара за баррель, поскольку в этом случае вырастут объемы запасов в плавучих хранилищах, а доступность коммерческих запасов глобально снизится», — объяснил он.

Атаки хуситов и напряженность в Красном море некритично повлияют на ситуацию на рынках, отметил директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов. Несмотря на удлинение логистических цепочек и подорожание логистики на 10-15 процентов, поставщикам не придется платить сборы за проход Суэцкого канала, поэтому цены вырастут не сильно. Серьезные потери понесут лишь страны Средиземноморского региона: Израиль и Египет, а также Греция, Турция и Италия, отметил эксперт. России, которая уже сокращает экспорт через Красное море, нарушение цепочек поставок не грозит.

Ситуацию усугубляет обмеление Панамского канала, которое привело к сокращению количества пропускаемых судов. В июле количество кораблей, которые могут проходить через транспортный узел в Центральной Америке, сократилось с 38 до 32. Оставшимся придется уменьшить осадку и брать меньше груза. По данным аналитиков, сокращение трафика уменьшит доходы республики примерно на 200 миллионов долларов. В год власти зарабатывают от проходящих через канал судов порядка 4,3 миллиарда долларов.

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      Вячеслав Агапов
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