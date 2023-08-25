Рекордная засуха ударила по экономике целой страны в Центральной Америке

Bloomberg: экономика Панамы может потерять $200 млн из-за засухи и обмеления рек

Рекордная засуха ударила по экономике Панамы — из-за обмеления рек упал уровень воды в Панамском канале, что повлияло на трафик судов, сообщает Bloomberg.

Администрация канала ограничила количество судов, которые могут проходить через транспортный узел в Центральной Америке, с 38 до 32. Оставшимся транспортникам приходится уменьшить осадку, а для этого они вынуждены брать меньше груза. Из-за проблем с пропускной способностью канала многие перевозчики задумываются о смене маршрутов. По данным аналитиков, сокращение трафика сократит доходы республики примерно на 200 миллионов долларов. В год от проходящих через канал судов власти зарабатывают порядка 4,3 миллиарда долларов.

На фоне новостей о проблемах с грузоперевозками трейдеры начали распродавать государственные облигации Панамы. Из-за этого ценные бумаги страны упали на 3,3 процента, что вдвое хуже среднего показателя для региона.

Власти уже обратились в Инженерный корпус армии США с просьбой разработать план отвода рек в озеро Гатун — основной источник воды для системы шлюзов, — которое пострадало от засухи и погодного феномена Эль-Ниньо.

«Проблема в том, что краткосрочного решения нет, если только мать-природа не поможет и уровень воды не поднимется. Они могут решить проблему с помощью инвестиций в инфраструктуру, но на это потребуется время, а снижение грузоперевозок будет давить на экономику», — заявил управляющий директор Oppenheimer & Co Фернандо Лосада.

Обмеление одного из важнейших морских торговых путей может создать дополнительные трудности для глобальной торговли, заявили аналитики The Guardian. В середине августа на подходе к шлюзам образовалась очередь из около 140 судов, что в полтора раза больше традиционного для этого времени года количества. Администрация канала назвала подобную ситуацию беспрецедентной и более кризисной, чем во время последней сильной засухи в 2019-2020 годах.

Аномальные погодные условия создают проблемы и для экономики Европы. Из-за рекордной жары обмелел еще один крупный водный логистический маршрут — река Рейн. Из-за резкого снижения уровня воды в критической точке возле немецкого города Кауб объем грузоперевозок в Германии может опуститься до самого низкого уровня с момента воссоединения страны в 1990 году.