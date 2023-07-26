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12:13, 26 июля 2023Экономика

Крупнейшей экономике Европы предрекли проблемы из-за обмеления Рейна

Reuters: объем грузоперевозок в ФРГ может опуститься до самого низкого уровня с 1990 года

Фото: Florian Wehde / Unsplash

Кризис внутренних грузоперевозок крупнейшей экономики Европы — Германии — может усугубиться в этом году из-за резкого обмеления Рейна. Глобальное потепление привело к тому, что уровень воды в критической точке возле города Кауб упал до самого низкого уровня в этом году в начале этой недели, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевых участников рынка.

По итогам прошлого года по водным путям Германии было перевезено в общей сложности 182 миллиона тонн грузов. Этот показатель оказался на 6,4 процента меньше, чем в 2021 году, и стал самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. Однако в 2023-м объемы могут упасть еще ниже из-за того, что местные логистические компании стали вынужденно бронировать маловодные баржи с меньшим уровнем загрузки.

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К настоящему времени на отдельных участках Рейна стало невозможно использовать крупногабаритные суда, чья грузоподъемность эквивалентна 150 грузовикам. В итоге отрасль, которая обеспечивала перевозки в том числе сырой нефти и природного газа, может столкнуться со снижением объемов грузов на фоне продолжающейся экстремальной жары в южноевропейских странах, посетовали в Федеральном агентстве водных путей и судоходства.

Германию предупреждали о риске судоходного коллапса из-за обмеления Рейна еще в начале июля. Тогда в консалтинговой компании Everstream Analytics (EA) пришли к выводу, что маловодье сделает невозможным перевозку в прежних объемах. К началу этого месяца максимальная загруженность барж резко сократилась и составляла лишь 40 процентов от уровня, наблюдавшегося в конце июня.

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    Анатолий Акулов
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