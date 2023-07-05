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20:30, 5 июля 2023Экономика

Крупнейшей экономике Европе предрекли судоходный коллапс из-за обмеления Рейна

Everstream Analytics: обмеление Рейна привело к снижению загруженности барж на 40%

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В настоящее время риски стабильно низкого маловодья самого важной транспортной артерии Европы — реки Рейн — оказались самыми высокими с октября 2018 года, когда уровень воды в некоторых участках опустился до 25 сантиметров. Постепенное обмеление может спровоцировать резкое снижение загруженности судов, что приведет к негативным последствиям для торговли и логистики Германии, экономику которой считают крупнейшей в регионе, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные консалтинговой компании Everstream Analytics (EA).

Рейн считается самым важным водным торговым путем в Европе, опережая по значимости другие крупные реки региона — Дунай и Эльбу. В результате критического обмеления может замедлиться транспортировка ряда грузов, включая уголь, нефть, химикаты, металлы, сельскохозяйственную продукцию и другие категории.

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С середины мая уровень воды в критической точке возле города Кауб, расположенного в земле Рейнланд-Пфальц в юго-западной части страны, упал до самого низкого значения за последние 30 лет. Маловодье сделает невозможным перевозку в прежних объемах. К настоящему времени максимальная загруженность барж резко сократилась и составляет лишь 40 процентов от уровня двухнедельной давности.

Ранее сообщалось о риске затяжной засухи на территории ряда европейских стран. Речь шла о таких западных государствах, как Великобритания, Германия, Франция и другие. Средние температуры в разгар летнего сезона могут подняться выше нормы. При этом метеорологи уточнили, что климатические рекорды побиты не будут.

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    Анатолий Акулов
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