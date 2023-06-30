Среда обитания
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18:52, 30 июня 2023Среда обитания

Европе предрекли засуху

Bloomberg: в июле жара придет в Великобританию, Германию и Францию
СюжетЗасуха в Европе:

Фото: Jon Nazca / Reuters

В июле в Великобритании, Германии и некоторых частях Франции температура поднимется выше средних показателей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на метеорологов.

Жителей некоторых частей Европы уже предупредили о надвигающейся засухе. В первой половине месяца страны Северной Европы ожидают несколько дней с редкими осадками, во второй половине регионы накроет теплая и сухая погода.

Однако метеорологи предрекают, что температурные рекорды побиты не будут. При этом ожидается, что в июле выработка солнечной энергии немного превысит июльскую норму. Самым жарким в Европе оказалось лето 2022 года. Тогда из-за аномально высокой температуры были перегружены системы энергоснабжения и снизилось сельскохозяйственное производство.

Зима 2022-2023 годов стала на европейском континенте самой теплой за всю историю наблюдений. Средняя температура оказалась на 1,4 градуса Цельсия выше, чем средний показатель с 1991 по 2020 год. Всемирная метеорологическая организация и климатическая служба Copernicus ранее предполагала, что 2023 год может стать самым жарким не только для Европы, но и для всего мира.

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    Мария Черкасова
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