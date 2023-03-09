Европа пережила рекордно теплую зиму

Copernicus: зима 2022-2023 годов стала для Европы второй самой теплой

Зима 2022-2023 годов стала для Европы рекордно теплой за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на данные климатической службы Copernicus.

По данным исследования, в период с января по февраль средняя температура оказалась на 1,4 градуса Цельсия выше, чем средний показатель с 1991 по 2020 год. Европа пережила вторую подобную зиму. Впервые теплый сезон зафиксировали в 2019-2020 годах.

Наиболее высокие температуры фиксировали в Европе в конце декабря и начале января. Жаркая погода обрушилась на территорию от Франции до Венгрии. Так, в швейцарском городе Альтдорф температура поднялась до 19,2 градуса Цельсия, побив рекорд 1864 года. В некоторых местах из-за отсутствия снега закрылись горнолыжные курорты.

Ранее эксперты Copernicus назвали 2022 год вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений в Европе. Специалисты отметили, что год отличился экстремальными климатическими явлениями, аномальными температурами и высокой концентрацией парниковых газов в атмосфере.