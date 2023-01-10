2022 год назвали одним из самых жарких в истории Европы

Copernicus: 2022 год стал вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений в Европе

2022 год назвали вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений в Европе. К таким выводам пришли эксперты климатической службы Copernicus.

Специалисты отметили, что год отличился экстремальными климатическими явлениями, аномальными температурами и высокой концентрацией парниковых газов в атмосфере. В частности, лето 2022 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, осень оказалась третьей по уровню тепла.

Что касается мировой динамики, то по счету год стал пятым самым жарким. Среднегодовая температура оказалась на 0,3 градуса Цельсия выше, чем в период с 1991 по 2020 годы, а также на 1,2 градуса выше относительно 1850-1900 годов.

Ранее метеорологическое бюро Великобритании пришло к выводу, что 2022 год оказался для страны самым жарким за всю историю наблюдений. В этот раз температура превысила рекорд 2014 года, когда значение находилось на уровне 9,8 градуса по Цельсию.