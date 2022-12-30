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12:13, 30 декабря 2022Среда обитания

2022 год оказался самым жарким в истории одной страны

В Великобритании 2022 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений

Фото: Edward Howell / Unsplash

2022 год оказался для Великобритании самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные метеорологического бюро страны.

По данным синоптиков, с 2003 года в стране зафиксировали 10 самых теплых лет в истории. Все четыре сезона 2022 года оказались в первой десятке рейтинга, год назвали самым теплым за 139 лет. В этот раз температура превысила рекорд 2014 года, когда значение находилось на уровне 9,8 градуса по Цельсию.

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Одной из причин рекордных показателей назвали изменение климата. «Такой теплый год соответствует реальным последствиям, которые мы ожидаем в результате антропогенного изменения климата. Хотя это не означает, что каждый год будет самым теплым, вероятность более жарких лет в ближайшие десятилетия увеличивается», — заявили в бюро.

Летом на Великобританию обрушилась экстремальная жара. Во вторник, 19 июля, метеорологическая служба Великобритании зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Показатель оказался выше рекорда, который был установлен в 2019 году.

Нина Ташевская
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