В Британии зафиксировали температурный рекорд

В британском поселке Чарлвуд зафиксировали температурный рекорд в 39,1 градуса Цельсия

Метеорологическая служба Великобритании зафиксировала новый температурный рекорд. По предварительным данным, воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рекорд зафиксировали утром во вторник, 19 июля. Показатель оказался больше рекорда, который был установлен в 2019 году. Эксперты предположили, что воздух может прогреться сильнее во второй половине дня, и температура превысит 40 градусов Цельсия. Рекордные значения могут также зафиксировать в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Воздух оставался горячим и ночью. Температура достигла 25,8 градуса Цельсия в районе Кенли графства Суррей и 24,5 градуса Цельсия — в уэльской деревне Аберпорт. «Сегодня при такой исторической температуре важно, чтобы люди рассмотрели возможность изменить свой распорядок дня. Такой уровень тепла может иметь неблагоприятные последствия для здоровья», — предупредили главный метеоролог службы Нил Армстронг.

Ранее крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостановили работу из-за рекордной жары. Причиной прекращения полетов на базе в Оксфордшире стало частичное «расплавление взлетно-посадочной полосы».