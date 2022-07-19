Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Британии зафиксировали температурный рекорд

В британском поселке Чарлвуд зафиксировали температурный рекорд в 39,1 градуса Цельсия

Фото: Stephen Lock / globallookpress.com

Метеорологическая служба Великобритании зафиксировала новый температурный рекорд. По предварительным данным, воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рекорд зафиксировали утром во вторник, 19 июля. Показатель оказался больше рекорда, который был установлен в 2019 году. Эксперты предположили, что воздух может прогреться сильнее во второй половине дня, и температура превысит 40 градусов Цельсия. Рекордные значения могут также зафиксировать в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Материалы по теме:
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022

Воздух оставался горячим и ночью. Температура достигла 25,8 градуса Цельсия в районе Кенли графства Суррей и 24,5 градуса Цельсия — в уэльской деревне Аберпорт. «Сегодня при такой исторической температуре важно, чтобы люди рассмотрели возможность изменить свой распорядок дня. Такой уровень тепла может иметь неблагоприятные последствия для здоровья», — предупредили главный метеоролог службы Нил Армстронг.

Ранее крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостановили работу из-за рекордной жары. Причиной прекращения полетов на базе в Оксфордшире стало частичное «расплавление взлетно-посадочной полосы».

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Путин и Раиси встретились в Тегеране
Первая леди Украины выступит в Конгрессе США
Вильфанд спрогнозировал сроки возвращения жары в Москву
Бывший менеджер Шумахера обвинил его семью во лжи о состоянии здоровья гонщика
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой
Назван срок отладки схемы параллельного импорта в России
Поставки российской нефти в Китай и Индию рухнули
В России назвали замену ушедшему с рынка H&M
Росгвардия нашла в ЛНР схрон с ракетными комплексами Stinger и Javelin
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.