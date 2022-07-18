Крупнейшая авиабаза ВВС Британии и аэропорт Лондона остановили работу из-за жары

Sky News: крупнейшая авиабаза ВВС Британии и аэропорт Лутон остановили работу из-за жары

Крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Великобритании Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостановили работу из-за рекордной жары, в результате которой повредились взлетно-посадочные полосы (ВПП). Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации источника телеканала в британском Минобороны, причиной прекращения полетов на базе в Оксфордшире стало частичное «расплавление взлетно-посадочной полосы». Другой источник подтвердил, что ВПП пострадала из-за жары, но не уточнил, расплавилась ли она.

«Дефект ВПП из-за высокой температуры воздуха» выявили и в лондонском Лутоне. Отмечается, что ремонтные работы там уже начаты и должны быть завершены в ближайшее время. Последний рейс из этого аэропорта вылетел в в 15:07 по местному времени (17:07 мск).

18 июля жара в Британии побила рекорд за всю историю наблюдения. Как сообщил BBC, температура в некоторых частях Уэльса впервые достигла 37,1 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен в 1990 году — 35,2 градуса. Согласно прогнозам, в этом году жара в Британии может достигнуть 40 градусов, пик температуры придется на 18 и 19 июля.