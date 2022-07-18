Температура в Уэльсе впервые достигла 37,1 градуса Цельсия

Жара в Британии побила рекорд за всю историю наблюдения. Температура в некоторых частях Уэльса впервые достигла 37,1 градуса по Цельсию, сообщает BBC.

Предыдущий рекорд был установлен в 1990 году — 35,2 градуса. Согласно прогнозам, в этом году жара в Британии может достигнуть 40 градусов, пик температуры придется на 18 и 19 июля. Гражданам советуют избегать физической активности, держаться в тени и пить больше жидкости.

В связи с особенно теплыми днями власти приняли решение ограничить скорость работы метрополитена и рекомендовали прибегать к использованию общественного транспорта только в случае необходимости. Жара может негативно сказаться не только на тех, кто входит в группу повышенного риска, но и на полностью здоровых людях.

Впервые в Соединенном Королевстве была объявлена чрезвычайная ситуация из-за высокой температуры. Эксперты связывают аномальную погоду с изменением климата. Также климатолог Никос Кристидис отметил, что в течение XXI века количество жарких дней в Британии продолжит расти.