В Британии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за жары

В Британии объявили чрезвычайную ситуацию из-за повышения температуры до 40 градусов

В Соединенном Королевстве впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за экстремальной жары. Согласно прогнозам, температура может дойти до 40 градусов Цельсия, сообщается на сайте Метеорологической службы Великобритании.

Пик температуры ожидается в районах Центральной, Северной, Юго-Восточной и Восточной Англии с 18 по 19 июля. Жара может побить установленный в 2003 году рекорд в 38,7 градуса. Высокая температура ставит под угрозу не только граждан, входящих в группы высокого риска, но и полностью здоровых британцев. Эксперты советуют пересмотреть привычную рутину, пить больше воды и оставаться в тени.

Экстремальную температуру связывают с изменением климата. По словам климатолога Никоса Кристидиса, количество жарких дней в Британии будет расти в течение века. «Даже с учетом текущих планов по уменьшению выбросов в атмосферу к 2100 году экстремальную жару можно ожидать не реже чем раз в 15 лет», — пояснил он.

Ранее в июле о сильной жаре предупредили россиян. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ряд регионов ожидает повышение температуры до 36 градусов. В перечень вошли Архангельская, Курганская, Магаданская и другие области.