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Россиянам пообещали «неспокойную» погоду

Гидрометцентр пообещал россиянам «неспокойную» погоду и жару до 36 градусов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ряд российских регионов ожидает жара до 36 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, жаркая погода в ближайшие дни установится в «неожиданных» регионах: Архангельской, Курганской, Магаданской, Свердловской, Челябинской областях, Камчатке, Коми и Якутии. По словам синоптика, «неспокойная» погода с дождями прогнозируется в Московской, Ленинградской, Тамбовской областях, Приморье и ряде других субъектов.

Температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в Екатеринбурге. В Челябинской, Курганской областях столбики термометров покажут до 36 градусов жары. «В отдельных регионах будет неспокойно. Так, 15-16 июля в южной половине Приморского края будет сильный и очень сильный дождь, на юго-востоке края — продолжительный сильный дождь», — подчеркнул специалист.

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Он добавил, что на этих территориях количество осадков за двое суток достигнет 100 миллиметров, что составляет месячную норму.

В четверг, 14 июля, по словам Вильфанда, сильные дожди и грозы ждут жителей Московской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской, Костромской областей. В пятницу и субботу, 15 и 16 июля, сильный дождь, гроза и ветер придут в Ростовскую область.

Ранее синоптик пообещал, что жители Москвы в течение недели смогут отдохнуть от жаркой погоды.

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Марина Совина
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