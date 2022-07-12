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Вильфанд пообещал жителям Москвы передышку от жары

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам передышку от жаркой погоды

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Жители Москвы в течение недели смогут отдохнуть от жаркой погоды. Такое обещание дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Он отметил, что прохладная погода в столице сохранится до конца второй декады июля. По его словам, в предстоящие выходные дневная температура воздуха будет на один-два градуса ниже нормы.

Вместе с тем синоптик рассказал, что в городских водоемах при такой погоде можно будет купаться, так как температура воды составит 22 градуса.

Несмотря на наступившую передышку от жары в Москве и Подмосковье, Вильфанд предупредил, что в отдельные северные регионы России с 13 по 17 июля вернется зной. По его оценкам, максимальные отклонения от нормы составят 7-10 градусов.

В частности, до 28 градусов ожидается в Мурманской области, до 31 градуса — в Архангельской области, до 29 и 32 градусов — в Ненецком автономном округе и Коми, подчеркнул Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра объяснил мощные ливни в России перемещением воздушных масс.

Он напомнил, что обильные осадки могут сопровождаться шквалистым ветром до 23-25 метров в секунду — при такой скорости ветра ломаются деревья.

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Анна Щербакова
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