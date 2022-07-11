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Вильфанд назвал причину мощных ливней в России

Научрук Гидрометцентра Вильфанд объяснил мощные ливни в России перемещением воздушных масс

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России мощные ливни связаны с процессами перемещения воздушных масс. Такую причину обильных осадков в стране назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщают «Известия».

«Именно летом, когда погода очень жаркая, когда подстилающая поверхность нагревается, возникают условия перемещения теплых и насыщенных влагой воздушных масс по вертикали вверх. При этом очень быстро происходят конденсация водяных паров и условия, способствующие возникновению кратковременных интенсивных ливней», — объяснил Вильфанд.

По его словам, такие кратковременные дожди идут не больше часа, но за это время выпадает большое число осадков. Обильные осадки могут сопровождаться шквалистым ветром до 23-25 метров в секунду — при такой скорости ветра ломаются деревья.

В воскресенье, 10 июля, Москву накрыл мощный ливень. Из-за непогоды погиб один человек, еще десять пострадали.

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Анастасия Шейкина
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