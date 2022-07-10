Собянин сообщил об одном погибшем в результате урагана в Москве

Мэр Москвы Собянин: один человек погиб в результате урагана, еще десять в больницах

В Москве в результате непогоды погиб один человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что в Москве уже на протяжении нескольких дней бушуют ураганы, грозы и штормовые порывы ветра, которые достигают скорости 25 метров в секунду. В городские больницы были доставлены десять человек с травмами разной степени тяжести. Кроме того, стало известно о гибели одного человека. Собянин выразил соболезнования семье погибшего.

«Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. Будьте внимательны и осторожны», — предупредил Собянин.

7 июля на столичный регион обрушились мощные ливни. Бушующая стихия повалила деревья и затопила улицы.