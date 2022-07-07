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На Москву обрушился «залповый ливень»

На Москву обрушился «залповый ливень», поваливший деревья и затопивший улицы

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

На Москву обрушился «залповый» ливень, затопивший несколько улиц города. Непогода повалила деревья, вызвала задержку в движении поездов метрополитена, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

За час в столице выпало более месячной нормы осадков. Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду повалил несколько десятков деревьев, пострадали автомобили и конструкции. На открытом участке Замоскворецкой линии метро ветки склонились на пути, из-за чего произошел сбой в движении составов.

Власти Москвы попросили горожан не выходить на улицу из-за непогоды и отложить поездки. В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что коммунальные службы ликвидируют последствия удара стихии.

«Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях», — добавили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о пострадавших из-за непогоды в Москве. Уточняется, что один из пострадавших получил травмы после падения дерева на Малой Тульской.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы в июле неоднородную погоду. В ближайшие дни, по его словам, в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, сильный ветер и грозы.

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Марина Совина
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