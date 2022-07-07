Стало известно о пострадавших в результате сильнейшего ливня в Москве

В Москве из-за упавших во время сильного ливня деревьев пострадали люди

В Москве в результате сильнейшего ливня и ветра пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авторам поста стало известно о нескольких пострадавших, однако их точное число не называется. Уточняется, что один человек получил травмы после падения дерева на Малой Тульской.

По информации канала, в Москве зафиксировали несколько десятков случав падения деревьев на припаркованные машины, проезжую часть и трамвайные пути.

В ближайший час в Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Синоптики ожидают выпадения до 22 миллиметров осадков. В столице организовано круглосуточное дежурство 1,5 тысячи аварийных бригад. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам в июле неоднородную погоду. По его словам, горожан ждет чередование жарких и прохладных периодов.