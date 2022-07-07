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Вильфанд пообещал «неоднородный» июль в Москве

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам неоднородную погоду в июле

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В июле погода в Москве будет неоднородной, жителей ждет чередование жарких и прохладных периодов. Такую погоду пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщают «Известия».

«Июль выше нормы. Достаточно теплый, но неоднородный, то есть будут и осадки, и понижение температуры, и жаркие периоды. Но жарких периодов будет больше», — сказал синоптик.

Он также спрогнозировал в ближайшие дни в Москве и Подмосковье дожди, сильный ветер и грозы. Метеоролог заявил, что самые обильные осадки ожидаются в ночь на пятницу, 8 июля.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, 8 июля в столице столбики термометров поднимутся до 24-26 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в России ввели новые климатические правила. По его словам, понятие «температурная аномалия» было актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет.

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Анастасия Шейкина
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