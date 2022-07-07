В России ввели новые правила определения погодных аномалий

Вильфанд заявил об актуализации понятия «температурная аномалия» за последние 30 лет в РФ

В России ввели новые климатические правила. Так, понятие «температурная аномалия» было актуализировано с учетом изменения климата за последние 30 лет. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что под аномалией температуры подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениям. Под «нормальной» следует понимать погоду, которая аналогична предшествовавшим периодам, указал Вильфанд, комментируя определение аномалий.

«В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра России.

Переход на новые климатические нормы, которые подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, привел к тому, что понятие« аномально теплая погода» будет реже звучать в прогнозах, добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал о некомфортной погоде в ряде регионов России из-за ливней и «опасного солнца». Он отметил, что ливневые дожди ждут жителей Забайкальского края — там пройдет ливень, гроза и град. Помимо этого, мощные дожди в ближайшие два-три дня ожидаются в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.