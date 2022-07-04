Вильфанд спрогнозировал некомфортную погоду в нескольких регионах России

Вильфанд заявил о некомфортной погоде в ряде регионов РФ из-за ливней и «опасного солнца»

В ряде регионов России из-за ливней и «опасного солнца» с высоким ультрафиолетовым излучением жителей ждет некомфортная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В Архангельской области в понедельник прогнозируются дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду. Аналогичная ситуация в Иркутской области — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 метров в секунду. В Бурятии ожидается ливневый дождь, гроза», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, ливневые дожди также ждут жителей Забайкальского края — там пройдет ливень, гроза и град. Помимо этого, мощные дожди в ближайшие два три дня ожидаются в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

В свою очередь, «опасное солнце» ждет Белгородскую и Воронежскую области, а также регионы на юге страны. Там индекс излучения будет достигать 6-8 единиц — при таких показателях в полуденные часы рекомендуется избегать солнца, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными кремами с высоким уровнем защиты.

«В Якутии температура выше нормы будет на 7-8 градусов. В Хабаровском крае, Амурской области тоже очень жарко. Тяжкая ситуация», — добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд, оценивая вероятность рекордной жары летом 2022 года в России, заявил, что летний сезон не будет рекордно теплым, но погода будет более переменчивой.