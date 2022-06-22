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Вильфанд оценил вероятность рекордной жары летом в России

Вильфанд заявил, что лето в России не станет рекордно теплым, но погода будет переменчивой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Лето в России не будет рекордно теплым в 2022 году, как годом ранее, но погода будет переменчивой. Об этом, оценивая вероятность рекордной жары в регионах страны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщают «Известия».

«И такого жаркого лета, как в прошлом году, не прогнозируется, но одновременно погода будет переменчивая. Периоды прохладной погоды будут меняться очень жаркими», — сказал специалист.

Он добавил, что в мегаполисах люди тяжело переносят температуру воздуха в районе 30 градусов тепла. Длительный период такой погоды негативно влияет на человека, отметил Вильфанд.

Метеоролог вспомнил, что лето 2021 года было аномально теплым — его температурные показатели были на три градуса выше многолетних значений. Для летнего сезона, считает Вильфанд, это очень много, потому что средняя температура летом мало изменяется, в отличие от зимы. Специалист также назвал прошлое лето комфортным.

В августе прошлого года Вильфанд предупреждал, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла.

Тогда старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский предрек повышение смертности в России из-за волн жары. По его утверждению, Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах Северного полушария, одной из первых в мире столкнется с волнами жары, ставшими следствием глобального потепления.

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Анастасия Шейкина
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