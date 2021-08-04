России предрекли увеличение смертности от волн жары

Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах северного полушария, одной из первых в мире столкнется с волнами жары, ставшими следствием глобального потепления, рассказал «Парламентской газете» старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

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Волны жары в будущем будут происходить все чаще, заявил эксперт. Одним из главных их последствий будут теплые ночи, предупредил он. «Есть разные отметки у медиков, но чаще всего это плюс 20 градусов и выше, когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть, — пояснил Чернокульский. — Причем особенно тяжело это явление будут ощущать в городах». Он также отметил, что город сам по себе усиливает температуру, там всегда жарче, чем за городом.

Ученый призвал проводить «адаптационные мероприятия». «Если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — предрек он. При этом холодовая смертность на фоне глобального потепления, напротив, уменьшается.

По его мнению, приспосабливаться к новым погодным условиям нужно не только людям, но и целым отраслям экономики. Так, необходимо начать высаживать на юге более засухоустойчивые культуры. Возможно, придется использовать новые жаропрочные материалы для строительства домов и дорог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны до конца текущей недели прогнозируется аномальная жара до 43 градусов тепла. Она ожидает жителей юга Ставрополья, Волгоградской и Ростовской областей.