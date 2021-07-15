Российский ученый предрек учащение аномально жарких периодов

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский предрек учащение аномально жарких периодов из-за изменений климата. Он рассказал об этом в интервью «Известиям».

По словам ученого, индикаторами глобального потепления являются пожары в северных регионах и недавние подтопления на юге страны.

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На вопрос о том, можно ли считать нормой аномально жаркую погоду в июне и июле, Чернокульский заявил, что это ненормальное и непривычное, очень редкое событие.

«Причиной жаркой погоды в этот раз, как, например, и летом 2010 года, стали блокирующие антициклоны. Ученые давно предупреждают, что из-за глобального потепления они будут возникать чаще. Это мы и наблюдаем. Раньше были очень жаркий экватор и холодный Северный полюс. Сейчас же Арктика теплеет несколько быстрее экватора. Из-за этого перепад температур между ними уменьшается. А именно он определяет силу западного переноса — перемещения воздуха с запада на восток. Чем слабее этот перепад, тем слабее перенос. В результате усиливаются блокирующие антициклоны», — пояснил специалист.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал россиянам жаркую погода до конца лета. Во второй половине июля и в августе на территории страны температура будет высокой. По его утверждению, это не означает, что жара будет сохраняться постоянно, так как ожидаются некоторые температурные колебания.