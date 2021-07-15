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Россия и США обсудили возможность сотрудничества по мониторингу лесных пожаров

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Вице-премьер Чернышенко: Россия и США могут сотрудничать по мониторингу лесных пожаров

Россия и США могут сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров. Такое мнение выразил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках встречи со спецпосланником США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Чернышенко отметил, что обе страны входят в число лидеров по объемам выброса парниковых газов, а значит могут эффективно сотрудничать в решении этой проблемы. В пресс-службе вице-премьера также сообщили, что российская и американская стороны договорились сотрудничать в сфере мониторинга лесных пожаров, в том числе чтобы уберечь от этого бедствия другие страны.

Вице-премьер Чернышенко встретился со спецпредставителем США Керри в рамках трехдневной рабочей поездки американского представителя в Москву. Встреча прошла в Координационном центре при правительстве России. Стороны обсудили «действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки.

14 июля президент России Владимир Путин по телефону обсудил вопросы климата и экологии с Джоном Керри. Ранее переговоры по климату с Керри провел глава российского МИД Сергей Лавров.

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