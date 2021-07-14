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США раскрыли подробности о переговорах с Россией по стратегической стабильности

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Псаки: Россия и США пока не намерены проводить переговоры по стратегической стабильности

Россия и США пока не намерены проводить переговоры по стратегической стабильности. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга с журналистами, трансляция которого велась на Youtube-канале Washington Post. Она отметила, что Вашингтон пока не располагает новыми данными о сроках проведения запланированных консультаций между представителями двух стран.

Псаки также уточнила, что спецпосланник США по климату Джон Керри, который с 2013 по 2017 годы был Госсекретарем при бывшем американском президенте Бараке Обаме) в рамках своего визита в Москву будет обсуждать с российскими представителями исключительно тему климата и экологии.

«Бывший госсекретарь, мой бывший босс, спецпосланник... У него много титулов. <…> Сфера его ответственности — климат. На этом сконцентрированы его переговоры и обсуждения», — отметила Псаки.

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. После трехчасовой беседы президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о совместной работе Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

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