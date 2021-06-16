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Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена после переговоров в Женеве

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Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
Фото: Patrick Semansky / AP

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден после двусторонних переговоров в Женеве сделали совместное заявление по стратегической стабильности. Его текст в среду, 16 июня, опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.

При этом, отмечается, что продление Договора о СНВ в 2020 году стало демонстрацией общей приверженности контролю над ядерными вооружениями.

Вместе с тем, для недопущения развязывания ядерной войны в будущем Россия и США запустят двусторонний диалог по стратегической стабильности.

«Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — сказано в совместном заявлении.

Переговоры Владимира Путина с Джо Байденом прошли 16 июня в Женеве. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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