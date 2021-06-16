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Встреча Путина и Байдена завершилась

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Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом завершились. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Отмечается, что встреча лидеров не была разделена на две части. Она началась в 13:35 по женевскому времени, но продлилась меньше запланированных пяти часов. Путин и Байден общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам встречи Путин и Байден проведут раздельные пресс-конференции.

Ранее сообщалось об окончании переговоров в узком составе. Согласно первоначальному плану, они должны были продлиться приблизительно 1 час 15 минут, однако беседа глав государств продолжалась почти два часа, завершившись в 16:19 по московскому времени.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Грандж.

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