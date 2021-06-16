США рассказали о наблюдении за военными учениями России в Тихом океане

США рассказали о наблюдении за учениями Военно-морского флота (ВМФ) России в Тихом океане. Операции российских сил начались за день до встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает CBS.

Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил заявило, что следит за российскими кораблями, которые находятся в международных водах западной части Тихого океана. «Мы действуем в соответствии с международным морским правом», — подчеркнул представитель командования Майк Кафка.

Отмечается, что Вашингтону пришлось переместить запланированные учения американской авианосной группы ближе к Гавайским островам из-за операций российской стороны.

15 июня в Минобороны России сообщили, что ВМФ начал масштабные учения в Тихом океане. В операциях участвуют более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также несколько самолетов. «Силы оперативного соединения, действуя в составе тактических групп, осуществляют противолодочное охранение кораблей и судов обеспечения, отрабатывают задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника», — отметили в ведомстве.

5 июня военный обозреватель из США заявил, что Россия предпринимает заметные усилия для наращивания военной мощи. Он обратил внимание, что Москва планирует усилить военно-морской флот за счет новых кораблей.