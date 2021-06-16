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Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе

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Фото: Saul Loeb / Reuters

В Женеве начался второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который проходит в расширенном составе. Об этом в среду, 16 июня, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Отмечается, что в зал, где происходит общение лидеров двух стран, вошли начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, посол в США Анатолий Антонов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель российского лидера по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и другие участники переговоров.

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