Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе

В Женеве начался второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который проходит в расширенном составе. Об этом в среду, 16 июня, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Отмечается, что в зал, где происходит общение лидеров двух стран, вошли начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, посол в США Анатолий Антонов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и специальный представитель российского лидера по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и другие участники переговоров.