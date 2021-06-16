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В США испугались за участь Аляски после переговоров Байдена и Путина

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Лорен Боберт
Лорен Боберт
Фото: Joe Skipper / Reuters

Конгрессмен от Республиканской партии США Лорен Боберт (Lauren Boebert) испугалась за участь Аляски после переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом она написала в своем Twitter.

«Я очень надеюсь, что Джо Байден случайно не вернет Аляску Путину во время встречи. Я молюсь за Америку, потому что [на таком мероприятии] еще никогда не было столь неквалифицированного политика», — заявила конгрессмен.

Встреча российского и американского президентов началась 16 июня в Женеве. Она должна продлиться пять часов.

Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

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