Мир
 
Последние новости
Началась встреча Путина и Байдена
Стриптизер разделся в телеэфире и удивил ведущих
Французам разрешат снять маски на улице
Пашинян пригрозил уголовными делами против дочки «Газпрома»
Принцу Гарри предрекли облысение и показали его в 50 лет на фото
Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»
Раскрыта стоимость самого дорогого приобретенного россиянами весной авиабилета
Роберто Карлос сделал прогноз на матч Евро Россия — Финляндия
Два российских подростка по очереди покончили с собой в одном и том же месте
Путин прилетел в Женеву в сопровождении истребителей
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин и Байден встретились и пожали руки

Перейти в «Мою Ленту»

Президент России Владимир Путин пожал руку президенту США Джо Байдену перед началом их совместной встречи в Женеве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в имении «Ла Грандж», из которого открывается вид на Женевское озеро. Путин прибыл раньше Байдена, он приехал на автомобиле Aurus российского производства. После прибытия к вилле лидеры сфотографировались с президентом Швейцарии Ги Памерланом, после чего проследовали в библиотеку, где будут проходить переговоры.

Саммит Путина и Байдена станет их первой личной встречей с момента вступления президента США в должность. Как ожидается, встреча продолжится около 5 часов. После переговоров лидеры проведут раздельные пресс-конференции.

Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле оценили заявление Байдена по возможному вступлению Украины в НАТО
В НАТО заявили о первостепенном значении отношений с Россией
Самолет-разведчик НАТО проследил за полетом Путина в Женеву