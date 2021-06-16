Путин и Байден встретились и пожали руки

Президент России Владимир Путин пожал руку президенту США Джо Байдену перед началом их совместной встречи в Женеве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в имении «Ла Грандж», из которого открывается вид на Женевское озеро. Путин прибыл раньше Байдена, он приехал на автомобиле Aurus российского производства. После прибытия к вилле лидеры сфотографировались с президентом Швейцарии Ги Памерланом, после чего проследовали в библиотеку, где будут проходить переговоры.

Саммит Путина и Байдена станет их первой личной встречей с момента вступления президента США в должность. Как ожидается, встреча продолжится около 5 часов. После переговоров лидеры проведут раздельные пресс-конференции.

Планируется, что стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.