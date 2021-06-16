В НАТО заявили о первостепенном значении отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное значение для альянса. Его слова передает CNN.

Генсек подчеркнул, что НАТО стремится придерживаться двух основных направлений во взаимодействии с Москвой. «Мы должны быть сильными с точки зрения обороны, и в то же время нам нужен диалог с Россией», — отметил он.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс намерен продолжать развивать отношения с российской стороной, даже если улучшений в этой сфере не предвидится. «Россия — наш сосед, нужно говорить с ними», — заключил он.

Генсек также высоко оценил решение президента США Джо Байдена проконсультироваться с лидерами стран-членов НАТО перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Он напомнил, что важная роль альянса — координация усилий в вопросах коллективной безопасности.

14 июня сообщалось, что страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозу для России. Генсек организации заявил о готовности альянса провести диалог с Москвой, чтобы избежать непредсказуемой эскалации. А также отметил, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России.

Саммит лидеров России и США пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня.