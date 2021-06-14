Страны НАТО отказались считать себя угрозой для России

Страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России. Об этом говорится в итоговом заявлении альянса на саммите в Брюсселе, которое опубликовано на сайте организации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса провести диалог с Москвой, чтобы избежать непредсказуемой эскалации. А также отметил, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России.

«Мы по-прежнему открыты для периодического, целенаправленного и значимого диалога с Россией, с целью избежать недопонимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить прозрачность и предсказуемость», — говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг потребовал продления антироссийских санкций. Он заявил, что усиление военного потенциала Россией, вынуждает альянс принимать ответные меры и укреплять оборону.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Брюсселе 14 июня. Лидеры стран НАТО обсудят противодействие России и Китаю, сотрудничество с Украиной и Грузией и другие вопросы.