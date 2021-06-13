НАТО пересмотрит стратегическую концепцию для ответа на действия России

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию для того, чтобы ответить на действия России и вызовы со стороны Китая. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

«Союзники согласятся пересмотреть Стратегическую концепцию НАТО, основу, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде», — говорится в заявлении. Эта среда включает в себя «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед нашей коллективной безопасностью Китайская Народная Республика».

В документе отмечается, что новая концепция будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году. Само заявление опубликовали в преддверии саммита альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе.

Похожее заявление в феврале сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Тогда он посчитал необходимым принять новую стратегическую концепцию альянса, нацеленную на сдерживание России и Китая, в 2021 году.