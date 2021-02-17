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Генсек НАТО призвал обновить стратегию альянса для сдерживания России

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Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости принятия в 2021 году новой стратегической концепции альянса, нацеленной на сдерживание России и Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Генсек напомнил, что в концепции 2010 года говорилось о партнерстве с Россией, однако сегодня «мы видим агрессивные действия по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась». Он призвал расширять диалог с «одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай».

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО должна оплачивать расходы членов альянса на развертывание их сил у российских границ, чтобы дополнительно мотивировать переброску большего количества сил и средств на свой восточный фланг.

Ранее Столтенберг заявил о готовности блока как к позитивному, так и к негативному сценарию отношений с Россией: альянс готов и к сотрудничеству, и к противостоянию с российским государством. По его мнению, диалог с Россией в НАТО должны вести жестко, посылая четкие сигналы. И возможность для сотрудничества, важные связи и отношения нужно поддерживать даже в том случае, если страны-члены блока не видят, что отношения с Москвой можно существенно улучшить.

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