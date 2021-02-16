Генсек НАТО заявил о готовности к сотрудничеству и противостоянию с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности блока как к позитивному, так и к негативному сценарию отношений с Россией: альянс готов и к сотрудничеству, и к противостоянию с российским государством. Об этом генсек заявил в интервью испанскому изданию El Mundo.

«Если Россия хочет столкновения, мы готовы. Если хочет сотрудничества — мы будем рады», — сказал он в разговоре с журналистами.

По мнению Столтенберга, диалог с Россией в НАТО должны вести жестко, посылая четкие сигналы. И возможность для сотрудничества, важные связи и отношения нужно поддерживать даже в том случае, если страны-члены блока не видят, что отношения с Москвой можно существенно улучшить.

15 февраля Столтенберг заявил, что НАТО планирует усилить деятельность у границ РФ: в усилия по сдерживанию России будут вливать больше денег.