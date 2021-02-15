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В НАТО захотели усилить активность у границ России

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Фото: Globallookpress.com

В НАТО захотели увеличить финансирование военной активности у границ России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

Вопрос будет обсуждаться в ходе видеоконференции министров обороны стран НАТО, запланированной на 17-18 февраля.

«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне», — заявил Столтенберг. По его словам, это позволит усилить развертывание сил и боевых групп альянса на его восточном фланге, то есть возле границ России.

В сентябре 2020 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал об усилении НАТО в 20 километрах от границ России. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении РФ, которые распространяют в альянсе, — ложные.

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