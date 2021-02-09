Минобороны впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ

Министерство обороны России впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по военным доктринам. Об этом заявил глава российской делегации Константин Гаврилов, его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов рассказал, что российская сторона получила приглашение от США, которые организуют мероприятие. «Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — заявил он.

Семинар высокого уровня по военным доктринам пройдет 9-10 февраля в дистанционном формате. Мероприятие проходит раз в пять лет, в прошлый раз оно проводилось в 2016 году.

23 января сообщалось, что американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море. Эсминец был взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота России. Вечером 28 января к нему присоединился эсминец ВМС США «Портер». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.