ВВС США впервые «нацелят» на Россию бомбардировщики B-1B из Норвегии

Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые отправят стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию «с прицелом на ближайшие Россию и Арктику», пишет The Drive.

Согласно американскому изданию, данные самолеты «в ближайшем будущем» прибудут из Техаса на норвежский аэродром Орланд. «Мы ценим прочное партнерство, которое у нас есть с Норвегией, и с нетерпением ждем будущих возможностей для укрепления нашей коллективной обороны», — сказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригян.

Издание отмечает, что Орланд находится примерно в 300 милях (более 480 километрах) от Северного полярного круга, а развертывание B-1B Lancer указывает на стремление США «работать вместе с союзниками по НАТО и другими партнерами на северо-западных границах России, а также их способности действовать на Крайнем Севере».

The Drive напоминает, что в Орланде располагаются истребители пятого поколения F-35 Lightning II Королевских ВВС Норвегии; туда же периодически с авиабазы в немецком городе Гайленкирхен прилетают американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3 Sentry.

Издание также отмечает, что в настоящее время Россия, в частности, усиливает свой Северный флот, в связи с чем в Норвегии участится присутствие американских субмарин.

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В мае 2020 года B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины.

В сентябре того же года Харригян заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.

В июле 2020 года NRK сообщила, что норвежская разведывательная служба (НРС) 12 августа 2000 года сразу узнала об инциденте с российской атомной подводной лодкой (АПЛ) К-141 «Курск» проекта 949А «Антей».