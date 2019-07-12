Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»

Норвежская разведывательная служба (НРС) 12 августа 2000 года сразу узнала об инциденте с российской атомной подводной лодкой (АПЛ) К-141 «Курск» проекта 949А «Антей», пишет NRK.

Норвежская телерадиовещательная организация обратила внимание на опубликованный 29 мая американским изданием The Intercept документ, датированный 6 октября 2006 года, в котором находящийся в Осло сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США рассказывает о наблюдении за российской субмариной. В документе указывается, что НРС точно знала месторасположение аварийной АПЛ, а Вооруженные силы Норвегии располагают обширной сетью подводных разведывательных датчиков, отслеживающих перемещения и действия иностранных субмарин.

«Благодаря способности НРС вести наблюдение за российским подводным флотом, они первыми узнали, когда на корабле произошел взрыв, и продолжали следить за ситуацией на протяжении всей спасательной операции», — говорится в описании документа.

В документе сотрудника АНБ утверждается, что НРС знала о катастрофе К-141 «Курск» за 3,5 часа до того, как сообщение об аварии поступило в Северный флот Военно-морского флота (ВМФ) России. В частности, отмечается, что норвежские специалисты, получив данные о втором взрыве на АПЛ, уже понимали, что внутрь субмарины проникла вода, в результате чего подлодка через несколько секунд оказалась на дне Баренцева моря на глубине 108 метров. Там же говорится о том, что сотрудник АНБ получил от норвежских коллег аудиозапись столкновения корпуса российской субмарины с морским дном.

В своей публикации NRK обвиняет Вооруженные силы Норвегии в том, что, зная о масштабах катастрофы, служба первой оповестила американскую сторону, а не норвежские организации, отвечающие за радиационную безопасность, в частности Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности. Телерадиовещательная компания пишет, что норвежские разведчики проявляют чрезмерную лояльность к американской стороне в ущерб национальным интересам.

NRK допускает, что, как и случае с К-141 «Курск», НРС сразу узнала об инциденте с российской атомной глубоководной станцией АС-31 «Лошарик» проекта 10831 в Баренцевом море, произошедшем 1 июля.

Материалы по теме «Не надо ничего там бередить» Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять

В декабре 2018 года капитан третьего ранга запаса Максим Климов заявил, что ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.

Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» проекта 949А «Антей» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа погибли. Катастрофу вызвал взрыв стеллажной боевой торпеды «Кит» 65-76 ПВ серийного номера 1336А. Спасательные работы, проведенные Северным флотом с 13 по 20 августа, оказались безуспешными. Вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк субмарины удалось 21 августа водолазам норвежского судна Seaway Eagle.

Как пишет «Совершенно секретно», бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, находясь 12 августа 2000 года на борту тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», получил доклад об обнаружении гидроакустиками корабля вспышки и хлопка, однако проигнорировал данную информацию и улетел на вертолете на авианосец «Адмирал Кузнецов», после чего уже на берегу сообщил журналистам об успешных испытаниях. Это привело к задержке спасательных работ на 11 часов и смерти оставшихся в живых в девятом отсеке К-141 «Курск» 23 подводников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!